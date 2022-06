Final Fantasy XVI giocabile 'dall'inizio alla fine', presentato il team di sviluppo

Nella giornata di ieri è stato mostrato un nuovo trailer gameplay di Final Fantasy XVI, con somma gioia dei fan che attendevano da tempo ormai notizie sul gioco.

Ora attraverso le pagine di PlayStation Blog scopriamo anche qualche dettaglio in più sul gioco. In particolare, Hiroshi Takai, Direttore di Final Fantasy XVI, ha dichiarato che il titolo è in sostanza giocabile dall'inizio alla fine e che il team ora si sta focalizzando sull'ottimizzazione e sui ritocchi.

"Nell’ultimo trailer, abbiamo mostrato diversi nuovi Eikon e fornito una piccola anteprima del nostro sistema di combattimento ricco di azione e della libertà che concede ai giocatori. Riguardo all’andamento dello sviluppo, sono felice di annunciare che il titolo è giocabile dall’inizio alla fine. Tuttavia, le sfide da affrontare prima del completamento effettivo sono ancora molte: dall’ottimizzazione agli ultimi ritocchi".

Non solo, ma attraverso il post sul blog possiamo dare uno sguardo anche il team di sviluppo.

Produttore: Naoki Yoshida

Direttore capo: Hiroshi Takai

Direttore creativo e sceneggiatore: Kazutoyo Maehiro

Direttore localizzazione: Michael-Christopher Koji Fox

Direttore artistico: Hiroshi Minagawa

Direttore combattimenti: Ryota Suzuki

Design personaggi: Kazuya Takahashi

Compositore: Masayoshi Soken

Fonte: PlayStation Blog