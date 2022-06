Final Fantasy XVI ha un tenero 'lupo' che si chiama Torgal e che potrebbe essere un membro del party

Il cucciolo che si vede nel trailer di Final Fantasy XVI ha un nome, ovvero Torgal. Non solo, ma potrebbe essere addirittura un menbro del party nel gioco finale.

Quando è uscito il primo trailer di Final Fantasy 16, una delle cose che hanno incuriosito di più i fan è stato il cucciolo che è stato mostrato durante diverse scene che sembravano ambientate nel passato. Sebbene quel cucciolo non sia apparso nel secondo trailer, il director Naoki Yoshida ha confermato il suo nome e ha lasciato intendere che potrebbe essere un membro del party.

In una recente intervista, a Naoki Yoshida è stato chiesto il significato del cucciolo in quella scena, chiarendo che in realtà si tratta di un lupo e non di un cane, oltre a suggerire che potrebbe svolgere un ruolo significativo nel gioco finale.

"Beh, diciamo solo che è più lupo che cane, e il suo nome è 'Torgal'. Per quanto riguarda il fatto che sia un membro del gruppo, i fan dovranno solo aspettare e vedere. Presto condivideremo maggiori informazioni sul party".

Yoshida ha parlato ancora del gruppo in un'altra recente intervista, confermando che Clive sarà l'unico personaggio giocabile. "Per la maggior parte del suo viaggio, Clive sarà accompagnato da uno o più compagni. Questi compagni parteciperanno alla battaglia, oltre a scambiare battute con Clive. Detto questo, i membri del gruppo saranno guidati dall'IA in modo da consentire giocatori di concentrarsi esclusivamente sul controllo di Clive".

Fonte: Eurogamer