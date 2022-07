Final Fantasy XVI completamente open world? 'Ci sarebbero voluti 15 anni di sviluppo'

Attraverso una recente intervista sulla testata giapponese Famitsu, Naoki Yoshida ha parlato di Final Fantasy XVI, il gioco che dovrebbe uscire il prossimo anno. In particolare, Yoshida parla di come cercare di rendere il gioco open world avrebbe portato via molto tempo.

"Quando ho giocato al primo Final Fantasy, ho pensato 'questa è un'esperienza di gioco simile a un film'", ha spiegato Yoshida. “La produzione, i tempi dei dialoghi, il dramma, il suono: tutti si sono combinati per creare la migliore esperienza di gioco possibile. Una volta incluso un Chocobo o un Moogle, ho pensato che fosse già un'esperienza di Final Fantasy. Quell'esperienza di gioco deve essere vissuta anche in Final Fantasy XVI".

“Inoltre, è necessario comprendere lo schema generale del game design tenendo conto dei punti di forza della squadra stessa. Quando ci ho pensato, mi sono detto: 'Credo che un mondo aperto non sarebbe adatto a ciò che stiamo pianificando ora'".

Parlando degli obiettivi principali del progetto, Yoshida ha dichiarato: "Voglio la storia di un eroe che salva il mondo, perché questo è Final Fantasy. Voglio un'evocazione che scateni e distrugga la mappa. Voglio rilasciare questo gioco il prima possibile. Non posso lanciare questo gioco suddiviso in parti. Se si considerano questi quattro punti principali, credo sia praticamente impossibile chiedere tutto. Se avessimo avuto un periodo di sviluppo di circa 15 anni, avremmo potuto avere l'opportunità di sfidarci con un mondo aperto. Dopotutto, è quasi impossibile in termini di tempo e costi creare una storia globale all'interno di un mondo aperto".

Final Fantasy XVI sarà disponibile su PlayStation 5 la prossima estate.

Fonte: VGC