Final Fantasy XVI: il team di Kingdom Hearts ha contribuito ai combattimenti e alle boss battle

Guardando Final Fantasy 16, il prossimo RPG di Square Enix, è facile notare influenze di vari altri titoli. Il produttore Naoki Yoshida ha parlato di ispirazione da alcuni "RPG open-world tripla A". Anche il combattimento presenta alcune influenze di Devil May Cry, con il designer di Capcom Ryota Suzuki che sta lavorando al titolo come battle director.

Tuttavia, sembra che gli sviluppatori di FFXVI stiano ricevendo aiuto dal team di Kingdom Hearts per il combattimento. "Il team di Kingdom Hearts di Square Enix è stato particolarmente utile nel contribuire ai combattimenti in tempo reale e alle battaglie con i boss. Si può dire che le battaglie di Final Fantasy 16 sono in qualche modo il culmine delle esperienze passate della compagnia", ha dichiarato Yoshida al Washington Post.

Ulteriori dettagli sui combattimenti saranno rivelati in seguito. È confermato che ci saranno membri del party controllati dall'intelligenza artificiale. Sembra inoltre che Clive avrà un "fedele compagno" a cui impartire comandi in combattimento, il che potrebbe indicare il ruolo di Torgal, il cucciolo di lupo del primo trailer.

Mentre Yoshida ha detto che ulteriori informazioni sulla storia e sull'ambientazione saranno rivelate questo autunno, ha dichiarato a Game Informer che ci sarà anche un nuovo trailer. "Nel trailer speriamo di concentrarci un po' di più sul mondo, sulla lore e sulla trama, e speriamo di portare un po' più di queste informazioni ai giocatori, mostrando come sarà la storia, come sarà la narrazione e come si inserirà nel mondo".

In uscita nell'estate del 2023, Final Fantasy 16 è in sviluppo in esclusiva per PS5.

Fonte: Gamingbolt.