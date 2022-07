Final Fantasy VII Rebirth uscirà su PS5 e non su PS4, Square Enix spiega il perché

Final Fantasy VII Rebirth è stato annunciato per PS5 come il titolo ufficiale che sancirà l'arrivo della seconda parte del remake del leggendario titolo Square Enix. Il gioco è stato mostrato in un recente trailer, tuttavia le cose che non sappiamo sono ancora molte.

Fortunatamente, il produttore esecutivo del gioco, Yoshinori Kitase, ha offerto maggiori informazioni sul gioco in un'intervista al medium giapponese Dengeki. Fondamentalmente, questo discorso si è concentrato su alcune delle modifiche che Rebirth incorporerà e anche perché il gioco non riceverà una versione PS4.

In merito a PS5 e all'assenza di una versione per PS4, Kitase ha commentato che grazie all'SSD è stato possibile lavorare molto comodamente per ricreare il vasto mondo oltre Midgard. "Ovviamente la qualità della grafica è un fattore determinante, ma c'è anche la velocità di accesso all'SSD. Come possono immaginare coloro che hanno giocato all'originale, la storia procede in un vasto mondo dopo essere fuggiti da Midgar. FFVII Rebirth rappresenterà anche il mondo che si espande da questo punto, quindi lo stress da carico diventerà un collo di bottiglia estremo sotto questo aspetto. per superare questo problema e giocare comodamente, abbiamo ritenuto che le specifiche della PS5 fossero necessarie".

Full quote from Kitase on why FFVII Rebirth will be PS5 only! (No PS4 version) #FF7Rebirth pic.twitter.com/JcAqQI9UlL — Genki✨ (@Genki_JPN) July 8, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile quindi su PlayStation 5 alla fine del 2023. Recentemente il team ha dichiarato anche di essere già al lavoro sulla Parte 3.

Fonte: PSU