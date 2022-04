Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy VII Remake Intergrade in offerta su Amazon

Anche se Final Fantasy VII Remake è uscito da qualche tempo ormai, ci saranno sicuramente persone che ancora non si sono tuffate nel mondo di gioco. Con l'arrivo di PlayStation 5 poi, Square Enix ha pubblicato Final Fantasy VII Remake Intergrade, una versione migliorata del gioco che contiene anche contenuti aggiuntivi.

Se siete tra coloro che non hanno ancora potuto mettere le mani su questo strabiliante titolo, allora questa notizia fa al caso vostro. Amazon propone in offerta le due versioni del gioco: per quanto riguarda Final Fantasy VII Remake per PS4 il titolo ha un costo di 19,99 euro (risparmierete così il 44%), mentre Final Fantasy VII Remake Intergrade per PS5 lo si può trovare ad un prezzo di 39,98 euro (con un risparmio del 21%). Siete interessati? Allora qui di seguito potete trovare i link che vi rimanderanno ad Amazon.

Dato che si tratta sempre di promozioni a tempo limitato, vi consigliamo di approfittarne subito.