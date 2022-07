Final Fantasy VII Remake Intergrade per PS5 in offerta per gli Amazon Prime Day

Final Fantasy 7 Intergrade, la versione migliorata per PS5 dell'acclamato remake, ha un ottimo prezzo per gli Amazon Prime Day. La versione standard per PS5 è ora disponibile ad un prezzo di 31,99 euro, che è il prezzo più basso che abbiamo visto per la versione Intergrade.

Final Fantasy 7 Remake è una revisione completa del classico gioco di ruolo del 1997, con una storia che si concentra più da vicino su un piccolo cast principale e porta la trama in nuove direzioni. La versione Intergrade include miglioramenti visivi che sfruttano la potenza dell'hardware della PS5, mentre l'episodio Intermission ha come protagonista Yuffie e si svolge in concomitanza con gli eventi della storia principale. Se vi interessa qui di seguito trovate il link che vi porterà alla pagina Amazon.

Vi ricordiamo che i Prime Day dureranno fino a domani pertanto se siete interessati vi consigliamo di acquistare il più presto possibile.