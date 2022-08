Final Fantasy VII: Jenova Chen director di Journey non giocherà al remake nonostante sia fan

Il co-fondatore di Thatgamecompany e director di Journey e Sky: Children of the Light si chiama Jenova Chen, ma non è il suo vero nome. A svelarlo è proprio lo stesso Chen in un'intervista, dove ha dichiarato di aver scelto il nome Jenova mentre stava studiando inglese.

Durante la scelta di un nome inglese, l'amico di Chen aveva optato per Cloud di Final Fantasy VII. In seguito Chen ha scelto invece Jenova, l'essere extraterrestre potente. "Jenova è assolutamente molto più tosta di Cloud, quindi ho scelto quel nome", ha detto Chen. Da lì il nome è rimasto e nell'industria videoludica il director è ora chiamato così.

Da grande fan di Final Fantasy VII quindi ci si aspetta che abbia giocato al remake, ma così non è. Sempre nell'intervista Chen ha dichiarato: "Non l'ho giocato. Non voglio rovinare i miei ricordi di Final Fantasy. Ho scelto di sigillare la mia memoria com'era quando l'ho giocato per la prima volta".

"La mente della maggior parte delle persone è influenzata da qualcosa che si sperimenta tra i 13 ed i 15 anni, quando la loro corteccia frontale si sta sviluppando. Ecco perché le cose che stanno lì non vengono mai dimenticate" ha detto. "E per molti versi la vita di molte persone, in particolare la vita degli artisti, è definita da quelle esperienze. Come potrei tornare a guardare di nuovo quel gioco, ora che sono un adulto più anziano con visioni molto più ciniche? Mi sento come se riuscissi a vedere solo le cose brutte".

Fonte: Gamespot