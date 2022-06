Final Fantasy VII Remake Parte 2 potrebbe essere multipiattaforma. L'annuncio sarebbe vicinissimo

L'evento di celebrazione per i 25 anni di Final Fantasy VII è ormai alle porte e, a quanto pare, in questa occasione dovrebbero arrivare importanti novità relative alla seconda parte del remake.

A suggerirlo è l'insider The Snitch che, ultimamente, si è dimostrato molto affidabile anticipando The Last of Us Parte 1 o il lancio di Hollow Knight Silksong su Xbox Game Pass.

Ebbene, ora l'insider è tornato con un nuovo rumor su Final Fantasy VII Remake Parte 2.

Secondo l'utente, la seconda parte del remake potrebbe essere multipiattaforma. In un'immagine pubblicata su Twitter, l'insider ha mostrato Final Fantasy 7 Remake con quattro quadratini colorati che potrebbero rappresentare le varie piattaforme, ad esempio il blu per PlayStation e il verde per Xbox.

Dato che ormai l'evento di celebrazione per i 25 anni di Final Fantasy VII è vicinissimo, l'annuncio della seconda parte come titolo multipiattaforma potrebbe arrivare proprio allo show. In questo caso, dunque, non ci sarebbe nessun accordo di esclusività temporale per Final Fantasy VII Remake Parte 2.

Tuttavia, vedendo i personaggi nell'immagine pubblicata, è anche possibile un annuncio relativo al remake di Crisis Core: Final Fantasy VII.

L'evento di celebrazione per i 25 anni di Final Fantasy VII andrà in onda questa sera, quindi presto ne sapremo di più.

Fonte: Twitter.