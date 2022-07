Final Fantasy 7 Remake e PS Plus Extra: problemi per chi ha il gioco base e vuole passare a Intergrade

Oggi è sicuramente un grande giorno per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium. Non solo Stray è disponibile al day one, ma sono stati aggiunti alla libreria anche numerosi altri grandi titoli, tra cui una sfilza di giochi di Assassin's Creed. Tuttavia, alcuni giocatori hanno scoperto che Final Fantasy 7 Remake: Intergrade non è disponibile se possiedono già il gioco base su PS4.

Il problema è stato evidenziato da un utente su ResetEra. "Se possiedi già FF7R - o se lo hai riscattato quando la versione PS4 è stata regalata come omaggio PS+ a marzo dello scorso anno - non puoi riscattare Integrade e non puoi scaricare il DLC separatamente". L'utente ha inoltre allegato uno screenshot al post come prova a sostegno dell'affermazione che il download gratuito non è disponibile.

La versione di Final Fantasy 7 Remake attualmente disponibile tramite PS Plus Extra è Intergrade, con la versione PS5 aggiornata completa del DLC Yuffie. Tuttavia, se avete acquistato il gioco originale su PS4 senza il DLC e siete abbonati a Extra o Premium, non è possibile scaricare gratuitamente la versione più bella con il DLC.

Qualcun altro nello stesso post ha affermato di aver riscontrato un problema simile con Crash Bandicoot 4: It's About Time. L'utente possiede una copia fisica del gioco su PS4, ma poiché è attualmente disponibile gratuitamente tramite PS Plus, non riese a richiedere l'aggiornamento gratuito alla versione PS5.

Ora i giocatori sono in attesa di qualche commento da parte di PlayStation.

Fonte: VGC