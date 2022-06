Final Fantasy VII Remake sbarca oggi su Steam, confermato il supporto per Steam Deck

Square Enix ha confermato che FF7 Remake arriverà su Steam oggi, 17 giugno.

Dopo anni di sviluppo, Square Enix ha finalmente distribuito Final Fantasy 7 Remake su PS4 nell'aprile 2020. Tuttavia, è passato più di un anno prima che il gioco venisse finalmente portato su altre piattaforme.

Il titolo è approdato su PC alla fine del 2021 come esclusiva Epic Games Store. Nonostante il disastroso lancio di Final Fantasy 7 Remake su PC, i fedeli del franchise erano desiderosi di mettere le mani su una versione Steam.

E l'attesa per l'arrivo del remake su Steam è finita.

Durante lo stream celebrativo di Square Enix per il 25° anniversario di Final Fantasy 7, il publisher ha confermato che FF7 Remake Integrade sarà disponibile da oggi su Steam.

Inoltre, il publisher ha fatto notare che il lancio di Final Fantasy 7 Remake Integrade su Steam supporterà pienamente il dispositivo Steam Deck di Valve, il che significa che i giocatori potranno giocare con Cloud e Co. in movimento.

Mentre questa notizia entusiasmerà senza dubbio gli innumerevoli fan di Final Fantasy, una piattaforma in particolare non è ancora stata presa in considerazione: Xbox. Al momento non è noto se Square Enix abbia intenzione di distribuire il remake sulla famiglia di console di Microsoft.

I fan di FF7 hanno ora una tempistica su quando la seconda parte della saga remake arriverà sugli scaffali dei negozi. Square Enix ha annunciato poco dopo nel corso dello streaming che la seconda parte, Rebirth, è attualmente in programma per l'uscita su PS5 nell'inverno del 2023.

Fonte: Dexerto.