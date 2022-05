Final Fantasy VII ha una statua di Tifa da più di $700 a dir poco 'provocante'

Un tweet divenuto virale del V-Tuber D Piddy ha scatenato i fan di Final Fantasy VII e non solo: si tratta di una statua in scala 1:4 di Tifa Lockhart immortalata in una posa divenuta celebre in internet, la Jack-O pose, così nominata in onore del personaggio di Guilty Gear Jack-O, ritratto in questa posa.

La statua non è ufficiale, nonostante sia presentata con il logo di Final Fantasy VII Remake, ed è tutto dire, perché la qualità costruttiva e la somiglianza con la Tifa del remake sono infatti impressionanti, e la manifattura si è anche profusa in vari dettagli... anche sulla Buster Sword.

So, this exists:

1/4 scale statue of Tifa doing the Jack-O pose. pic.twitter.com/o66JjIuWgV — D-Piddy 🎭 (@_dpiddy) May 5, 2022

E’ in vendita in diverse varianti: la standard viene 545 dollari, mentre a salire si trovano una variante con “corpo nudo scambiabile”, con “battle suit su corpo nudo scambiabile” e la più costosa con “due corpi scambiabili”, per il prezzo di 730 dollari… spedizione non inclusa.

Fonte: PC Gamer