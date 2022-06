Final Fantasy 7: The First Soldier, primi dettagli sulla terza stagione

Il nuovo video pubblicato ieri sera durante la commemorazione dei 25 anni di Final Fantasy 7 ripercorre la storia di Final Fantasy 7: The First Soldier.

La società ha infatti annunciato l'arrivo della terza stagione, chiamata "Highway Star", e ispirata all'universo del settimo capitolo della saga di Final Fantasy. Il trailer fornisce molte indicazioni sul contenuto di questa nuova stagione e specifica che molto presto verranno fornite ulteriori informazioni sui tornei nordamericani.

Il video di Final Fantasy 7: The First Soldier presenta le principali aggiunte implementate come parte di questa terza stagione. A partire dall'integrazione di una nuovissima mappa chiamata "Midgar Plateside" per continuare i combattimenti sull'altopiano di Midgar. La città alimentata da reattori mako, simbolo della prosperità e della ricchezza di Shinra, si trasforma in un vero e proprio campo di addestramento per accogliere i candidati.

Naturalmente, nel gioco si fanno strada anche diverse nuove armi e accessori. Lo "Snake Launcher" invierà razzi su lunghe distanze che esploderanno all'impatto e infliggeranno gravi danni. Mentre il fucile d'assalto magico viene utilizzato allo stesso modo di un fucile quando caricato con MP. Oltre all'aggiornamento degli accessori esistenti, ci saranno anche nuovi accessori di attacco e difesa.

Fonte: Final Fantasy