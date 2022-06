Final Fantasy VII Remake sarà una trilogia

Durante il grande livestream di Square Enix dedicato al 25° anniversario di Final Fantasy VII, è stato confermato che il progetto FFVII Remake sarà distribuito in tre giochi distinti come parte di una trilogia di remake.

Sebbene si sia sempre saputo che Final Fantasy VII Remake avrebbe abbracciato più di un gioco, questa è la prima conferma ufficiale da parte di Square Enix sul numero di titoli che comporranno l'ambizioso progetto.

La prima parte di questa trilogia è stata Final Fantasy VII Remake, uscito per la prima volta nel 2020. Per quanto riguarda il prossimo capitolo di questa trilogia appena confermata, si tratta di Final Fantasy VII Rebirth (che è stato annunciato proprio ieri durante lo streaming), in uscita il prossimo inverno. Rimane un terzo titolo della trilogia, attualmente senza nome, che uscirà in futuro.

"Fin dall'annuncio del progetto Final Fantasy VII Remake, abbiamo detto che si sarebbe svolto in più parti", ha continuato Yoshinori Kitase . "Ma ora posso annunciare che il progetto completo sarà una serie in tre parti composta da Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth e un titolo finale".

Per quanto riguarda la data in cui aspettarsi il "titolo finale", Kitase ha solo detto che spera che i fan rimangano nei paraggi per l'"emozionante conclusione" della trilogia "più avanti".

Il prossimo capitolo della trilogia, Final Fantasy VII Rebirth, uscirà il prossimo inverno su PS5. Non sono stati annunciati porting per Xbox o PC.

Oggi è stato annunciato anche il tanto atteso e vociferato remake dello spin-off prequel di FF7, Crisis Core: Final Fantasy VII. Questa nuova versione è ufficialmente intitolata Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion e uscirà quest'inverno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch e PC.

