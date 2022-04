Final Fantasy 9 Remake sembra sempre più probabile dopo l'annuncio di Kingdom Hearts 4

Le possibilità per un remake di Final Fantasy 9 stanno aumentando dopo l'annuncio di Kingdom Hearts 4.

Kingdom Hearts 4 è l'ultimo gioco di Square Enix elencato nel leak del database di GeForce Now ad essere confermato come reale. Ora è rimasto solo Final Fantasy 9 da rivelare in via ufficiale.

Sarebbe previsto anche un remake di Final Fantasy Tactics, a seguito della notizia che Square Enix ha registrato il marchio "Tactics Ogre Reborn" in Giappone.

Il leak di GeForce Now ha rivelato diversi titoli Square Enix non annunciati che sono stati successivamente confermati come la versione PC di Final Fantasy VII Remake e un remaster di Chrono Cross.

La stessa fuga di notizie ha rivelato una versione PC di God of War e Uncharted: Legacy of Thieves.

Secondo Windows Central, molti dei nomi in codice di Microsoft citati nel database di Nvidia sono relativi a progetti reali, alcuni dei quali sono già stati annunciati come giochi reali, come il reboot di Fable.

Final Fantasy 9 è stato lanciato nel 2000 su PlayStation. È stato diretto da Hiroyuki Ito, che in seguito ha diretto Final Fantasy 12.

Il gioco è stato ripubblicato nel 2010 come PS1 Classic su PS3, PSP e in seguito è arrivato anche su PlayStation Vita.

Nel 2016, il gioco, insieme ad alcuni piccoli miglioramenti grafici, è stato pubblicato su PC e PS4.

Non è chiaro quando un potenziale remake di Final Fantasy 9 potrebbe rientrare nel programma di lancio di Square Enix. Attualmente la compagnia sta lavorando a Final Fantasy 16, Kingdom Hearts 4, Forspoken, Final Fantasy VII Remake Part 2 e sembra, un remake di Final Fantasy Tactics.

Fonte: VGC.