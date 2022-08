Final Fantasy: per il director Naoki Yoshida la serie è 'attualmente in difficoltà'

Nonostante gli elogi della critica e il successo commerciale di progetti recenti come Final Fantasy XIV e Final Fantasy VII Remake, il produttore della serie Naoki Yoshida nutre maggiori speranze per il franchise. In particolare, Yoshida ritiene che la serie debba recuperare terreno rispetto al resto dell'industria.

"Per quanto riguarda il fatto che Final Fantasy si stia adattando con successo alle tendenze del settore, credo che la serie sia attualmente in difficoltà", ha dichiarato Yoshida a Inverse. "Ora siamo a un punto in cui riceviamo un'ampia varietà di richieste riguardanti la direzione del nostro game design. Ad essere onesti, sarebbe impossibile soddisfare tutte queste richieste con un solo titolo. La mia impressione attuale è che l'unica cosa che possiamo fare è creare più giochi e continuare a creare il meglio che possiamo in ogni momento".

Se uno degli obiettivi principali di Yoshida è quello di creare molti tipi diversi di titoli Final Fantasy, allora Square Enix sta facendo un ottimo lavoro. Quest'anno ha visto l'uscita di Chocobo GP, Final Fantasy VI Pixel Remaster e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, oltre al continuo supporto per alcune delle offerte mobile del franchise. Nel corso dell'anno è prevista l'uscita di un remaster di Crisis Core, mentre nel 2023 è prevista l'uscita di Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth.

Anche questi titoli sono di varia natura: da rimasterizzazioni, a remake, a spinoff, a un nuovo titolo principale della serie Final Fantasy. Non è quindi chiaro quale sia la direzione che Yoshida vuole dare alla serie in termini di eguaglianza o superamento del resto dell'industria.

Yoshida è stato coinvolto nel franchise di Final Fantasy per molto tempo, soprattutto come produttore di Final Fantasy XIV e delle sue espansioni, oltre che dell'imminente Final Fantasy XVI. Final Fantasy XIV è stato accolto molto bene da A Realm Reborn nel 2013, e la sua espansione più recente, Endwalker, è stata lanciata proprio l'anno scorso con recensioni entusiastiche.

Fonte: IGN.