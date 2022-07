Final Fantasy VII Remake: il teams di sviluppo non farà un remake di Dirge of Cerberus

Se speravate nel remake o nella remaster di Dirge of Cerberus dopo il rilascio di Final Fintasy 7 Rebirth, il team di sviluppo del gioco vi lascerà l’amaro in bocca. Il direttore del remake Tetsuya Nomura ed il producer Yoshinori Kitase hanno rilasciato un intervista a Famitsu, gettando nuova luce su alcuni aspetti di Crisi Core Reunion, Final Fantasy VII Rebirth e la relazione fra i due RPG.

Nomura ha dichiarato che l’idea originale era rimasterizzare Dirge of Cerberus in quanto l’azienda voleva che tutte le sfaccettature del mondo di Final Fantasy VII fossero rappresentate in un gioco, ed ecco perché alcuni boss del gioco sono stati rilasciati nei DLC di Intergrade.

Tuttavia, il remake di tutto il gioco è fuori discussione, secondo Nomura. Il Team infatti si è seduto a tavolino e facendosi due conti, ha riscontrato che il progetto sarebbe troppo costoso per essere preso in considerazione. Per ora, l’unico modo per potersi godere tutti i giochi della saga legata a Final Fantasy VII è attraverso Ever Crisis, la versione mobile del gioco.

