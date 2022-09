Final Fantasy XVI potrebbe aver mostrato il suo motore grafico già nel 2018!

Attendiamo tutti l'arrivo di Final Fantsy XVI, un capitolo che ci lancia quasi alle origini del franchise ma che vede nel suo rinnovato combat system un elemento in più per portare nuovo pubblico oltre al gran numero di fan sparsi per il mondo.

Come sappiamo, Final Fantasy XVI è in sviluppo già parecchio tempo, più di quanto immaginavamo a quanto pare. Già nel 2018 infatti, in una presentazione dedicata, venne mostrato qualcosa inerente alle capacità tecniche dell'evoluzione del motore grafico utilizzato per Final Fantasy XIV, ma senza mostrare nulla del gioco: del resto, non era ancora stato annunciato.

Per questo, per i modelli si optò per il modello 3D di Hiroshi Takai, director del gioco. Veniamo a scoprire anche per il primo motore utilizzato nelle prove iniziale fu l'Unreal Engine 4, correlato al software Marmoset Toolbag per la visualizzazione in tempo reale. Nessuno però rimase soddisfatto, principalmente per la difficoltà di mostrare gli elementi più dettagliati della scena.

Fonte: CGWorld