Finale eSerie A TIM FIFA 22: il Torino con Obrun2002 trionfa e diventa Campione d'Italia

La finale della eSerie A TIM FIFA 22 ha visto la vittoria del Torino FC Esports Team di Obrun2002, adesso Campione d’Italia dopo aver vinto ai rigori contro il Venezia FC Gaming di Karimsibak, attuale campione d’Europa.

Dopo la partita di andata, quella di ritorno è stata una fra le più intense nella storia dell’eSports calcistico: dopo 90 minuti regolari e altri 30 di supplementari combattutissimi si è finiti ai rigori, con un Obrun che ha rimontato ed ha strappato lo scudetto all’avversario con un'ultima parata: dall'inizio alla fine, un match di un'intensità più unica che rara.

La sudatissima vittoria di Obrun2002 gli vale non solo la difesa del titolo il prossimo anno, ma anche un pass per i play-off delle Global Series e un premio in denaro di ben 15.000 euro.

Per chi facevate il tifo, e per chi lo farete nella prossima edizione?