Fire Emblem, il prossimo gioco della saga potrebbe essere annunciato presto per un insider

Già quasi tutti presumono che un Nintendo Direct sia dietro l'angolo e un nuovo titolo della serie principale di Fire Emblem potrebbe esser mostrato. Almeno, questo è quanto ha chiarito l'insider Emily Rogers, che ha anche colto l'occasione per commentare quelli che sarebbero alcuni dei primi dettagli di questo titolo speciale.

Il prossimo gioco di Fire Emblem avrebbe una storia completamente nuova, non sarebbe quindi un remake. Questo presunto nuovo capitolo sarà sviluppato da Intelligent Systems, Koei Tecmo e GUST, i creatori della serie Atelier.

Il completamento del titolo richiederebbe più di anno, pertanto il suo lancio non dovrebbe essere molto lontano. Ci sono anche dettagli sulla presunta protagonista, una ragazza dai capelli colorati di blu e rosso e la madre sarebbe un drago. Infine, essendo un titolo sviluppato per l'anniversario di Fire Emblem, i giocatoi saranno in grado di evocare personaggi di spicco dei capitoli precedenti per farli combattere al nostro fianco.

Per adesso prendete questa notizia come semplice rumor in quanto non ci sono dettagli ufficiali su questo presunto gioco. Non ci resta che attendere e vedere se sarà presente nel potenziale Nintendo Direct di questo mese.

Fonte: VGC