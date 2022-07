Fire Emblem Heroes grazie alle microtransazioni ha guadagnato $ 1 miliardo

Fire Emblem Heroes, il videogioco di strategia e di ruolo a turni sviluppato da Intelligent Systems che adatta il gameplay di Fire Emblem ai dispositivi mobile per iOS e Android, ha recentemente raggiunto il miliardo di dollari di spesa globale dei giocatori.

Come riportato da Sensor Tower, un sito di analisi e metriche, Heroes è stato il titolo mobile Nintendo che ha generato più entrate durante il primo trimestre del 2022, ben al di sopra di altri come Mario Kart Tour, Animal Crossing: Pocket Camp, Dragalia Lost, Super Mario Run e Dr. Mario World.

Il report di Sensor Tower evidenzia che il titolo ha superato 1 miliardo di dollari di spesa globale dal suo lancio il 2 febbraio 2017; questo traguardo rappresenta il 54,4% delle entrate totali che Nintendo riceve dai suoi giochi per dispositivi mobili fino ad oggi. Mario Kart Tour si posiziona come il secondo titolo più redditizio per l'azienda giapponese con 282 milioni di dollari, mentre Animal Crossing: Pocket Camp è al terzo posto con 281,6 milioni di dollari.

Inoltre, Sensor Tower riferisce che Fire Emblem Heroes ha accumulato più di 29 milioni di dollari durante il primo trimestre dell'anno, un numero incredibile considerando che ha generato solo circa 121.000 nuovi download, che rappresenta meno dell'1% dei download di giochi per dispositivi mobile Nintendo. D'altra parte, il titolo si è classificato più in alto di Mobile Legends: Adventure e Pokémon Masters EX nello stesso periodo.

Fonte: Sensor Tower