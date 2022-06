Firesprite, lo studio di Sony si trasferisce in nuovi uffici

Firesprite, lo studio britannico acquisito da Sony lo scorso settembre, ha spostato gli uffici in uno spazio 20 volte più grande. Lo sviluppatore sta lavorando a Horizon Call of the Mountain per PS VR2 in collaborazione con Guerrilla Games, ma è uno dei team più grandi dei PlayStation Studios e sono noti per avere diversi progetti in lavorazione.

Il team ha attualmente sede presso la Vanilla Factory di Liverpool, ma l'azienda si trasferirà in un'altra sede a soli tre minuti a piedi, coprendo un totale di 4.645 metri quadrati. Si compone di quattro edifici, di cui uno che era una biblioteca pubblica di Liverpool, e il contratto di locazione durerà almeno fino al 2032.

Oltre al gioco di realtà virtuale nel mondo di Horizon, le voci dicono che sia lo studio responsabile del reboot di Twisted Metal. All'inizio dell'anno hanno firmato un accordo con il director di Motorstorm, Matt Southern, presumibilmente per questo progetto. C'è anche almeno un gioco horror sparatutto in prima persona basato sulla narrativa in Unreal Engine 5, un genere con cui hanno esperienza con The Persistence.

Firesprite è stata fondata nel 2012 da ex membri dello Studio Liverpool, l'ex Psygnosis, in seguito all'annuncio della sua chiusura. Il team era noto per una moltitudine di giochi per la prima PlayStation, anche se i più famosi erano la saga Wipeout e diversi capitoli di Formula 1.

