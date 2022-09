Firewall Ultra è lo shooter esclusiva PlayStation VR2 sequel di Zero Hour

Sapevamo da tempo che First Contact Entertainment stava sviluppando un sequel di Firewall Zero Hour, shooter per PSVR, ma ora ne abbiamo la certezza assoluta visto che lo stesso team, ha appena presentato Firewall Ultra, un sequel diretto ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo capitolo. Sarà esclusiva PSVR2.

"Firewall Ultra è la prossima evoluzione del franchise Firewall. Stiamo sfruttando le nuove funzionalità che PlayStation VR2 ha da offrire e siamo lieti di darvi un'anteprima di come abbiamo utilizzato alcune di queste funzionalità per Firewall Ultra. Poiché PlayStation VR2 offre un livello di fedeltà visiva molto più elevato con 4K HDR, abbiamo completamente rifatto tutti i modelli dei personaggi. Anche le mappe hanno subito una revisione completa, con nuove aree e nuove texture."

"Inoltre, Firewall Ultra utilizza le nuove funzionalità della tecnologia PlayStation VR2 Sense come il rilevamento degli occhi, che consente di scambiare armi in modo intuitivo e visualizzare gli indicatori dell'HUD attraverso le telecamere integrate nel visore PlayStation VR2."

Firewall Ultra sembra davvero un titolo VR di nuova generazione ma fino a quando non avremo una data d'uscita ufficiale per PSVR2, difficilmente l'avremo per questo titolo.

