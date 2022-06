Flintlock The Siege of Dawn dal team di Ashen tra ambientazione e combattimenti nel primo video gameplay

Flintlock: The Siege of Dawn dei creatori di Ashen, A44 Games, si è mostrato in un nuovo trailer. In questo video possiamo dare uno sguardo non solo all'ambientazione del gioco, ma anche ad alcune parti di combattimento.

"La Porta dell'Aldilà è stata aperta e gli eserciti di non morti degli antichi Dei sono fuggiti. I vivi sono sull'orlo dell'estinzione. È tempo che le armate della coalizione riconquistino il mondo. Partite per un epico viaggio tra vendetta, magia e polvere da sparo, per guidare l'ultimo assedio dell'umanità contro le orde di morti" si legge nella descrizione. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Flintlock The Siege of Dawn sarà disponibile su PC nei primi mesi del 2023.