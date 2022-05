Foretales è un ispirato ibrido che unisce il gioco di carte alla narrazione

Dear Villagers e Alkemi hanno pubblicato un nuovo trailer per il loro particolare gioco di carte chiamato Foretales.

Con l'arte ispirata ai classici cartoni animati Disney, Foretales è un deckbuilder che cerca di mettere la storia in cima al mazzo. Lo sviluppatore Alkemi afferma che la meccanica "decksploration" vede ogni interazione e ritmo della storia giocarsi attraverso le carte. I giocatori saranno in grado di organizzare la propria avventura: a volte potreste essere in grado di superare i nemici senza combattere o persino reclutare qualcuno nel vostro gruppo con una bottiglia di birra. La scelta è nelle mani del giocatore e queste scelte spesso porteranno a delle conseguenze.

Foretales racconta la storia di un mondo condannato da una sinistra profezia. L’ora dell’apocalisse si avvicina inesorabilmente e sta a voi decidere come impiegare il tempo rimasto. Se volete trovare il cammino della salvezza, dovrete prendere le decisioni migliori per voi e i vostri compagni d’avventura. Qui di seguito potete visionare il trailer.

Foretales non ha ancora una data di uscita, ma il gioco dovrebbe già essere disponibile questa estate.

Fonte: Rock Papaer Shotgun