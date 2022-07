Forever Ago è un'avventura on the road targata Annapurna e Third Shift

Durante l'Annapurna Showcase è stato mostrato il primo progetto del team Third Shift. Chiamato Forever Ago, il gioco ci catapulta in un'avventura on the road.

Ecco una breve descrizione del gioco: "In seguito a un tragico colpo del destino, Alfred intraprende un viaggio verso nord, in cerca di redenzione. In quest'avventura su strada per giocatore singolo, viaggerai verso luoghi meravigliosi, immortalerai ricordi con la tua macchina fotografica, incontrerai persone interessanti e farai anche nuove amicizie".

Forever Ago è il titolo di debutto di Third Shift, un piccolo studio indipendente fondato da due amici, con un focus particolare sulla componente narrativa. Il gioco infatti ci consentirà di visitare incredibili paesaggi e lungo la nostra strada saremo in grado di conoscere persone che ci racconteranno la loro storia. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video reveal.

Forever Ago non ha ancora una data di uscita.

Fonte: Shacknews