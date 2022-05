Forspoken non avrà microtransazioni ma DLC

Mancano ancora diversi mesi all'avventura di Frey in Forspoken, ma Square Enix si sta già attrezzando per quel momento classificando il gioco in base all'età. Qui, il titolo è stato classificato come un'esperienza matura a causa di vari aspetti del titolo come la violenza realistica, l'uso di parolacce e la possibilità di effettuare acquisti in-game. Forspoken quindi avrà microtransazioni?

L'ultimo numero di Game Informer afferma il contrario in un articolo dedicato di Luminous Productions sul gioco, in cui si legge: "Square Enix ha confermato che Forspoken non ha microtransazioni, ma avrà DLC".

Questo spiega l'etichetta "Acquisti in-game" di cui parlavamo all'inizio di questa storia, poiché allude a contenuti scaricabili in arrivo su Forspoken in futuro. Dopotutto, i suoi autori hanno già parlato di un DLC chiamato 'In So Much We Trust' che fungerà da prequel dell'avventura e ci fornirà maggiori dettagli dopo l'uscita del titolo base.

Forspoken sarà disponibile dall'11 ottobre in esclusiva PS5 e su PC. Sarà uno dei giochi mostrati durante lo State of Play che si terrà il 2 giugno? Non ci resta che aspettare e vedere.

Fonte: PlayStation Life Style