Forspoken è stato classificato PEGI 18 per la presenza di alcool, violenza e linguaggio volgare

Forspoken, il prossimo gioco di Square Enix è stato classificato in Europa da PEGI e ha ricevuto un punteggio di 18. Secondo la scheda di valutazione, ciò è dovuto "all'uso di un linguaggio forte, oltre a termini più miti", nonché alla violenza, sia realistica che nell'ambientazione fantasy.

Anche l'uso di alcol e l'inclusione di acquisti in-game sono citati come motivi per la valutazione. “Il personaggio del giocatore può ordinare bevande alcoliche in un bar. Le bevande influiscono sulle statistiche del giocatore, ma lo fanno in modo casuale con possibili esiti negativi", afferma il sito Web PEGI.

Secondo PEGI, "il gioco include anche scene di violenza realistica, tra cui una donna aggredita da un gruppo di teppisti che la prendono a pugni e calci e le puntano una pistola alla testa. C'è anche violenza contro i personaggi fantasy, che vengono respinti all'indietro dagli attacchi e sanguinano sangue giallo". La classifica evidenzia anche che a un certo punto del gioco, sembra che la protagonista abbia intenzione di togliersi la vita da ubriaca, prima di essere salvata da un'entità misteriosa.

Annunciato a giugno 2020, Forspoken è il gioco di debutto dello studio Luminous Productions di Square e dopo un recente rinvio, il gioco arriverà su PC e PS5 l'11 ottobre 2022.

Fonte: Wccftech