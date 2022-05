Forspoken rinviato ancora se Final Fantasy 16 sarà pronto?

Originariamente previsto per maggio, Forspoken di Luminous Productions è stato rinviato all'11 ottobre per consentire più "rifiniture". Tuttavia, potrebbe benissimo affrontare un altro rinvio se Final Fantasy 16 sarà pronto prima per il lancio.

Questo lo ha rivelato il co-fondatore di XboxEra Nick Baker sul podcast The XboxEra. "C'è la possibilità che Square possa rinviare di nuovo Forspoken, ma solo se riusciranno a far uscire Final Fantasy 16 quest'anno."

A quanto pare, sembra che Square Enix stia valutando l'avanzamento dello sviluppo di Final Fantasy 16 e se sarà pronto in tempo (molto probabilmente entro la finestra di lancio delle vancanze invernali), il team potrebbe decidere di lanciarlo mentre Forspoken sarà rinviato.

Non è una strategia così strana poiché la prima è un'IP più consolidata e un'esclusiva molto attesa per PlayStation 5.

Anche Forspoken è un'importante esclusiva, ma è un IP nuova, che potrebbe richiedere tempo aggiuntivo nello sviluppo.

Invece di lanciare due esclusive ad alto budget nella stessa finestra, Square Enix potrebbe scegliere di distanziarle maggiormente.

Indipendentemente dal fatto che ciò avvenga o meno, il produttore di Final Fantasy 16 Naoki Yoshida ha indicato che lo sviluppo è quasi completo e un nuovo trailer arriverà "presto".

Fonte: Gamingbolt.