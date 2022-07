Fortnite e The Last of Us crossover in arrivo?

Fortnite e The Last Of Us parte 1 insieme in un crossover? pare di si. Perlomeno queste sono le voci che circolano sul web da un pò Voci alimentate da due insidern Nick Baker e Shiina.

Secondo Baker, a breve potremmo ritrovarci Ellie e Joel sull'isola della battle royal più famosa al mondo, stando ad alcune sue fonti.

👁️ Fortnite x The Last of Us 👁️



Recently a source had contacted @Shpeshal_Nick in regards to Joel & Ellie coming to Fortnite in the near future as a way to potentially promote the launch of TLOU Remake on September 1st.



A clip from the @xboxera podcast can be seen below



/1 pic.twitter.com/peaI2ZHuiL — iFireMonkey (@iFireMonkey) July 23, 2022

Stessa cosa ha confermato Shiina, altro insider famoso per anticipazioni rivelatesi poi veritiere.

FORTNITE X THE LAST OF US



A The Last of Us collaboration will happen soon, according to @Shpeshal_Nick on the @xboxera podcast 👀



I have also heard about this collaboration independently of other people's information.



(Thanks to @iFireMonkey for making me aware of the podcast) pic.twitter.com/AoJkuM32Cx — Shiina (@ShiinaBR) July 23, 2022

Non sarebbe la prima volta di una collaborazione fra Fortnite ed altri giochi o film, sopratutto con il mondo Marvel con il quale molto spesso interagisce, tuttavia in questo caso parliamo di una collaborazione con una delle esclusive più iconiche di PlayStation, e quindi ci chiediamo come Joel ed Ellie, che dovrebbero essere i protagonisti di questo "evento", possano comparire sulla Xbox, ad esempio.

Lo scopriremo appena avremo notizie ufficiali, che speriamo arrivino presto, infatti fino ad aggiornamenti certi si tratta solo di mere speculazioni.