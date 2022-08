Fortnite e Dragon Ball in una collaborazione leggendaria, ecco quando

Abbiamo avuto indizi nelle ultime settimane, i fan sospettavano qualcosa, ma fino ad ora non c'è mai stata una conferma ufficiale. Adesso invece è assolutamente vero: Dragon Ball farà la sua comparsa in Fortnite, il battle royale di Epic Games.

Tramite un tweet è stato confermato che l'evento si svolgerà il 16 agosto, cioè la prossima settimana. Un'immagine del drago sacro Shenron è protagonista della pubblicazione che recita la frase "parla. Esprimi il tuo desiderio..."

Non abbiamo ulteriori informazioni da parte dello sviluppatore, ma grazie agli addetti ai lavori abbiamo potuto raccogliere qualche indizio. Ad esempio, è previsto che potremo acquisire quattro skin, presumibilmente quelle di Goku, Vegeta, Beerus e un quarto personaggio da svelare.

Un'emote ci darebbe la possibilità di trasformarci in Super Saiyan, mentre un'abilità esclusiva sarà quella di poter lanciare Kamehameha, l'iconico attacco della serie. In assenza di Fortnite che specifichi maggiori dettagli, sono in arrivo diverse settimane di contenuti per l'isola.

Fonte: TheGamer