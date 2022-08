Fortnite x Dragon Ball il grande evento crossover è disponibile da oggi

Dopo il leak della scorsa settimana, ora è ufficiale: il crossover tra Fortnite e Dragon Ball è ora disponibile e porta con sé quattro personaggi tra cui scegliere, ovvero Goku, Vegeta, Bulma e Beerus. Non solo ma il gioco offre ora diverse modalità e missioni.

La scheda "Potenza scatenata" arriva nel gioco, ricca di incarichi e ricompense. Disponibile per tutti i giocatori, questa nuova pagina dell'evento registrerà la crescita del vostro Livello potenza via via che completerete i nuovi incarichi a tempo limitato di Dragon Ball in Battaglia reale e le esperienze sull'Isola delle avventure di Dragon Ball.

Sette serie di incarichi metteranno alla prova forza, agilità, concentrazione e molto altro. A ogni serie di addestramento completata, otterrete una sfera del drago e migliorerete il vostro Livello potenza, sbloccando ricompense come il dorso decorativo Radar cercasfere, emote, spray e livelli del Pass battaglia. Gli incarichi Potenza scatenata e le rispettive ricompense saranno disponibili fino al 30 agosto 2022 alle 10:00 ora italiana.

Un'altra aggiunta sono le bacheche Versus che vi faranno affrontare un giocatore rivale per decidere in battaglia chi è il più forte dell'isola. Entrambi i giocatori dovranno interagire con una bacheca sull'isola per entrare in battaglia. A quel punto, verrà scelto un avversario e comparirete entrambi sulle rispettive mappe. Avrete soli cinque minuti per sconfiggere il vostro avversario e conquistare la vittoria.

Nel corso della partita, dal cielo scenderanno rifornimenti della Capsule Corp: raccogliete l'Onda energetica e lanciate un raggio devastante contro chiunque vi sbarri la strada o chiamate la fida Nuvola d'Oro (Kinto) per volare attraverso l'isola. La quantità di capsule aumenterà man mano che la Tempesta si chiude, dando vita a duelli epici e permettendovi di mettere alla prova la vostra potenza.

Ma non è finita qui poiché su un'isoletta al largo della terraferma, potrete trovare la Kame House. Visitate questo leggendario luogo di Dragon Ball e, se avete intenzione di rinunciare a qualche lingotto, parlate con Bulma, che si aggira nei dintorni pronta a vendervi oggetti molto potenti. Nell'Item Shop saranno disponibili anche altri oggetti di Dragon Ball, come personaggi, emote e altro.

Fonte: Fortnite