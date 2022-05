Fortnite, l'evento finale di stagione chiamato 'Collisione' ha una data

Epic ha confermato che la stagione in corso (Capitolo 3, Stagione 2) raggiungerà la fine il 4 giugno. Alle 22:00 del 4 giugno, per l'esattezza, poiché è lì che inizierà l'evento Collisione di fine stagione.

Come di solito accade, il nome dell'evento è praticamente tutto ciò che abbiamo come indizio per adesso. Quella parola da sola, però, rivela molto, poiché l'intera stagione si è trasformata in una collisione monumentale.

Per prendere lo slancio per questo evento di fine stagione, tutti coloro che effettueranno l'accesso il 4 giugno a partire dalle 14:00 ora italiana riceveranno una schermata di caricamento e un brano per lobby esclusivi. Inoltre, nei giorni che precedono la Collisione, potrete fare un salto al Negozio oggetti e provare i costumi Squadra armi Mecha, o scoprire le novità di giugno per la Crew di Fortnite, così potrete unirvi alla squadra con stile.

Prepare for takeoff.



On June 4th, you’ll be transported to an experience that’s out of this world.



Find out more: https://t.co/a1S92NVe7O — Fortnite (@FortniteGame) May 26, 2022

Collisione segna la fine del Capitolo 3 - Stagione 2, perciò i giocatori vorranno concludere gli incarichi che restano e sbloccare le ricompense che desiderano prima del 4 giugno alle 22:00, ora italiana. Tra le altre cose:

Completare gli incarichi speciali di Prowler

Raccogliere gli Omni-chip rimasti per sbloccare varianti del piccone Omni-spada

Scambiare con ricompense le Stelle della battaglia che restano

Maggiori informazioni verranno sicuramente condivisie a mano a mano che ci avviciniamo a questo evento.

Fonte: Epic Games