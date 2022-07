Fortnite: FaZe Clan caccia Cented dopo aver utilizzato un linguaggio offensivo

Quando Evan "Cented" Barron si è unito al FaZe Clan nel marzo 2021, i fan di tutto il mondo avevano molte aspettative. Il pro player ha guadagnato un sacco di follower su Twitch e Twitter e ha migliorato significativamente le sue capacità di professionista.

Tuttavia ora le cose sono cambiate e Cented è stato cacciato dal team eSport per "incitamento all'odio". Durante una diretta di Fortnite di recente, Cented si è unito al party dello streamer di Twitch nothellfire1 e non ha perso tempo a lanciare un insulto razzista. Sembra che non fosse a conoscenza del fatto che nothellfire1 fosse in diretta su Twitch.

FaZe Clan ha immediatamente annunciato la rimozione permanente di Cented dal clan per aver usato incitamento all'odio. Il post menzionava chiaramente come l'organizzazione eSport sia in continua evoluzione e non c'è spazio per insulti razzisti o linguaggio discriminatorio.

FaZe is constantly evolving and we expect our members to do the same.



Cented is permanently removed from FaZe due to his use of hate speech. We, and the gaming community at large can’t tolerate discriminatory language any longer. — FaZe Clan (@FaZeClan) July 3, 2022

I’m sorry guys. No longer with FaZe, mutually parted ways with them, I made a mistake and theres no excuses, will only try and do better — Cented (@Cented7) July 3, 2022

Poco dopo, lo stesso Cented ha ammesso di aver usato l'insulto in streaming: "Per coloro che ho offeso, mi dispiace. Non sono razzista, ma ho scelto di inserire una parola razzista nel mio vocabolario. Non posso dire abbastanza quanto sia dispiaciuto. Sono dispiaciuto per la mia profonda mancanza di rispetto e per aver ignorato la vera natura e storia di quella parola. La mia ignoranza volontaria è imperdonabile".

Fonte: " rel="noopener" target="_blank">Eurogamer