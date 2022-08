Fortnite X Il Signore degli Anelli? Un piccolo easter egg sembra suggerirlo

Fortnite è ormai una commistione di proprietà intellettuali unica nel suo genere: vedere Darth Vader contro Goku o Spider-Man contro Master Chief è ormai la normalità ma tutte queste partnership non sono finite qua.

L'ultima è appunto quella con Dragon Ball, dove Goku, Vegeta, Bulma e Beerus scorrazzano per la mappa come fossero veterani ma presto, potrebbero essere accompagnati anche dal Doom Slayer, come da recente leak. Quello che però potrebbe far saltare ulteriormente il banco, è la possibile partnership con il franchise de Il Signore degli Anelli, suggerito forse da un piccolo easter egg cresciuto di patch in patch.

Epic is currently teasing a The Lord of the Rings collaboration on the Island!



The Rock Kid is building this on the beach right now, and there are A LOT of similarities between this sand castle and a LotR castle!



(Thanks to @koooooomar & @FN_Assist for making me aware of this!) pic.twitter.com/CThplKwCrh