Fortnite incontra John Cena!

La star del wrestling John Cena si è unito al roster dei personaggi di Fortnite.

Il popolarissimo wrestler diventato star del cinema si unirà al battle royale di Epic Games come parte di una promozione WWE che comprende anche Rocket League e Fall Guys.

L'annuncio arriva pochi giorni dopo che l'ex boss della WWE, Vince McMahon, ha annunciato il suo ritiro dall'azienda, a causa di molteplici accuse di cattiva condotta sessuale.

Cena arriverà nel negozio di oggetti di Fortnite a partire da venerdì 29 luglio, con vari accessori tra cui il suo marchio di fabbrica U Can't C Me come emote.

In Fall Guys, le versioni stilizzate delle star della WWE The Undertaker, Xavier Woods e Asuka si uniranno al negozio questa settimana, mentre le decalcomanie a tema Cena e Roman Reigns saranno disponibili in Rocket League.

Fonte: Eurogamer.net.