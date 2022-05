Fortnite sta per accogliere Obi-Wan Kenobi da Star Wars

Epic ha annunciato che Obi-Wan Kenobi sarà l'ultimo personaggio di Star Wars nel battle royale quando arriverà nel negozio di articoli del gioco il 27 maggio. Si tratta in sostanza del giorno prima del debutto della nuova serie TV su Disney Plus. Oltre allo stesso Cavaliere Jedi, i giocatori possono anche acquistare un pacchetto che include un Deltaplano Intercettatore e un piccone a forma di spada laser.

Il costume Obi-Wan Kenobi, il dorso decorativo Kit per deserto, il piccone Lama di Obi-Wan, il deltaplano Intercettatore Jedi e l'emote Messaggio di Obi-Wan sono disponibili singolarmente o insieme nel Bundle Obi-Wan Kenobi. Il bundle include anche la schermata di caricamento Kenobi.

Non solo ma partecipando alla competizione nel torneo Battaglia reale a coppie il 22 maggio potete avere una chance di ottenere il costume Obi-Wan Kenobi e il dorso decorativo Kit per deserto in anticipo. I concorrenti possono giocare fino a 10 partite nella finestra temporale di 3 ore della loro regione.

We’ve got a good feeling about this. pic.twitter.com/K2gModI4VO — Fortnite (@FortniteGame) May 20, 2022

