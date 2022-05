Fortnite: le skin e le spade laser di Star Wars stanno per tornare!

Questa settimana, i fan celebreranno senz'altro lo Star Wars Day, un giorno che per chi non lo sapesse cade il 4 maggio di ogni anno. Per quanto riguarda il modo in cui potete celebrare l'occasione, annunciamo che un sacco di contenuti di Star Wars torneranno su Fortnite, dalle spade laser, alle skin e ai fucili Blaster.

Le armi saranno disponibili in giro per l'isola in verde, blu, viola e anche nell'esclusiva versione rossa di Kylo Ren. Per quanto riguarda le skin, nove dei dieci personaggi di Star Wars precedentemente aggiunti a Fortnite saranno disponibili nel corso delle prossime due settimane.

L'unico personaggio di Star Wars che non torna sull'isola è The Mandalorian. Ciò è dovuto al fatto che è stato aggiunto come Battle Pass sbloccabile. Al suo posto ci sarà Boba Fett, così come Rey e Finn che sono stati originariamente aggiunti al gioco nel 2019.

Intanto sono già disponibili gli incarichi di Star Wars: attivi ora fino al 17 maggio alle 6:00, questi incarichi permetteranno di sequestrare un "landspeeder", confiscare e usare "merce di contrabbando Jedi", e molto altro ancora. Ogni incarico del 4 maggio Star Wars offre premi in PE e, completandone cinque, riceverete uno stendardo dell'Impero.

Fonte: VGC