Fortnite e The Last of Us insieme per un crossover? Risponde Neil Druckmann

Dopo Nathan Drake e Chloe Frazer della saga Uncharted e dopo Aloy di Horizon: Forbidden West, molti rumor indicano che altri eroi appartenenti al mondo PlayStation potrebbero sbarcare nel prossimo futuro in Fortnite.

Recentemente Shiina BR avrebbe indicato che un crossover con The Last of Us in Fortnite sarebbe diventato realtà, con skin in arrivo come quelle di Joel ed Ellie. Non solo, ma l'insider avrebbe dichiarato inoltre che questo crossover sarebbe arrivato molto presto, a settembre, probabilmente in concomitanza con l'uscita di The Last of Us Parte 1.

Sfortunatamente, se sulla carta, questa è una buona notizia per i fan di entrambe le serie, sembra che questa collaborazione non sia vera. Infatti, dopo la diffusione di questo rumor che ha rapidamente guadagnato slancio sui social network, Neil Druckmann, il creatore della licenza The Last of Us, ha deciso di parlare per affermare il contrario.

Love me some Fortnite… but there are no plans for this. False rumor. https://t.co/od3ImiKPs0 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 24, 2022

Come possiamo vedere Druckmann ha infatti dichiarato: "Amo Fortnite, ma non ci sono piani per questo crossover, è un rumor falso".

Insomma, la partnership tra The Last of Use Fortnite, almeno per adesso, non è nei piani dello studio.

