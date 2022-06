Forza Horizon 5 con l'ultimo aggiornamento riceve a sorpresa anche il doppiaggio in italiano

Playground Games ha rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento per Forza Horizon 5, che aggiunge anche il doppiaggio in italiano per il gioco.

Molti giocatori si aspettavano che l'italiano arrivasse come doppiaggio ufficiale in Forza Horizon 5. Ebbene, adesso sono stati accontentati: sarà molto più facile quindi guidare e ascoltare ciò che hanno da dire i personaggi, dato che questa volta parleranno in italiano.

Non solo, ma l'aggiornamento aggiunge anche nuove auto alle funzionalità Wheelspin, Car Pass e Festival Playlist, tra cui una serie di auto a tema Hot Wheels prima dell'espansione ufficiale di Hot Wheels in arrivo a luglio.

The #ForzaHorizon5 Series 9 Update is now available to download on Xbox, Windows and Steam. Here's a look at the new features and fixes designed to improve your gameplay experience.



Additional details can be found in the complete patch notes: https://t.co/453NTmAJQ1 pic.twitter.com/HlYzuIEu0Y