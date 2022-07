Forza Horizon 5 svela la mappa dell'espansione Hot Wheels

L'espansione Hot Wheels per Forza Horizon 5 sta per arrivare. Questo martedì, potremo infatti concatenare loop e altri salti in una nuova mappa. Una mappa che Playground Games ha appena condiviso sui suoi canali e che si preannuncia particolarmente vasta.

Per i fan della serie, questa prima espansione di Forza Horizon 5 ha un sapore di dejà vu. Il terzo capitolo infatti offriva già questo inaspettato connubio tra i due marchi e regalava emozioni lungo la costa australiana. Tuttavia, per questa nuova edizione, gli sviluppatori sembrano alzare l'asticella.

Tre regioni sotto forma di isole galleggianti costituiranno le diverse aree della mappa, collegate tra loro da rampe aeree. Una foresta tropicale, un arido canyon e un vulcano innevato ospiteranno le imprese acrobatiche dei giocatori. Ovviamente questo DLC arriverà con nuove sfide e collezionabili per tenere i fan occupati per diverse ore.

Ricordiamo che l'espansione Hot Wheels di Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 19 luglio su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

