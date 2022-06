Forza Horizon 5: la prima espansione sarà a tema Hot Wheels per un leak

Un'immagine promozionale della prima espansione di Forza Horizon 5 è stata brevemente mostrata sulla pagina Steam del gioco.

Individuata dall'utente Reddit Autumnal_Leaves, l'immagine rivela che il primo pacchetto espansione sarà basato sulle Hot Wheels.

Per un breve periodo, la pagina del negozio ha incluso un'immagine che mostrava un'auto Hot Wheels che percorreva un circuito.

L'immagine è stata rapidamente rimossa, ma una versione archiviata della pagina mostra il suo aspetto.

La presenza dell'immagine suggerisce che il reveal della prima espansione sembra imminente, molto probabilmente in occasione del Summer Game Fest che si terrà oggi o dell'Xbox & Bethesda Games Showcase di domenica 12 giugno.

Forza Horizon 5 DLC is Hot wheels!

Was on steam for a short time but got pulled!#fh5 #forzahorizon5 pic.twitter.com/eDcbU0HRxR