Forza Horizon 5 supera i 20 milioni di account

I giochi di corse hanno occupato un posto importante nel settore per decenni. Tuttavia, non capita spesso che uno sia così buono da ricevere un GOTY. Stiamo parlando di Forza Horizon 5 che è stato lanciato verso la fine del 2021.

Il lancio su Game Pass ha significato la possibilità per quante più persone possibile di sperimentare la sua grafica sbalorditiva, e ora sappiamo quanti sono i giocatori. Forza Horizon 5 conta ora più di 20 milioni di account iscritti al gioco. Stiamo parlando di account però e non di giocatori, una distinzione importante da fare in quanto il numero include persone che hanno smesso di giocare al gioco qualche tempo fa, e forse persone che si sono iscritte da quando era disponibile su Game Pass, ci hanno giocato una volta e poi non ci hanno più giocato.

Indipendentemente da quanti di quei 20 milioni di account siano effettivamente attivi, è comunque un bel traguardo per Playground Games. Il fatto che molte persone abbiano almeno provato il gioco a soli sette mesi dal suo lancio è straordinario, e la prova che il lancio su Game Pass è un'ottima idea per alcuni titoli.

La notizia che Forza Horizon 5 ora ha 20 milioni di account arriva la stessa settimana in cui i suoi giocatori sperano che Xbox annunci notizie sul suo primo DLC. Xbox presenzierà al Summer Game Fest, ma terrà anche un suo evento personale il 12 giugno (due, se si conta quello del 14 che servirà da approfondimento).

