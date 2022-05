Forza Horizon: il titolo originale disponibile a sorpresa su Xbox Store qualche giorno fa...in 4K

Il gioco originale Forza Horizon è stato brevemente disponibile per l'acquisto su Xbox Store il 30 aprile.

Sebbene non ci sia nulla di ufficiale sul ritorno del gioco su Xbox Store, se sia stato intenzionale o meno, il titolo è stato subito rimosso, anche se non prima che alcuni giocatori riuscissero ad acquistarlo e scaricarlo via VGC).

Lo YouTuber Jamie Moran è stato persino in grado di giocarlo sulla sua Xbox Series X e a condividere un filmato, affermando su Twitter: "Il primo Forza Horizon è apparso di nuovo nel negozio. Un gioco davvero divertente, regge ancora molto bene ed è in 4K su Series X e One X."

The First Forza Horizon game popped up again in the store.



Such a fun game, it still holds up really well and it’s 4K on Series X & One X.



From Xbox Series X pic.twitter.com/qJI7k1a681