Forza Horizon esiste perché Xbox ha rifiutato un reboot di Project Gotham Racing

Attraverso una nuova intervista con GQ, il capo dello studio di Playground Games Trevor Williams ha ricordato di aver proposto ai tempi un reboot di Project Gotham Racing a Dan Greenawalt, il direttore generale di Forza e Alan Hartman, il vicepresidente aziendale di Forza.

Williams ha ricordato che Greenawalt e Hartman non erano interessati a far rivivere la serie, ma l'incontro è stato salvato da un cambio di programma dell'ultimo minuto. Durante questo incontro Williams afferma: "Dopo cinque minuti Alan mi ha detto 'Cosa faresti con Forza?' E così abbiamo lanciato quello che è letteralmente diventato Horizon".

Come risultato dell'incontro, il franchise di Forza si sarebbe essenzialmente diviso in due serie separate, Forza Motorsport e Forza Horizon. La serie Project Gotham Racing, sviluppata da Bizarre Creations, è stata uno dei franchise più popolari degli albori di Xbox. La serie si è conclusa nel 2007 quando è stato annunciato che in seguito all'acquisizione di Activision, Bizarre Creation non avrebbe più prodotto giochi basati su Project Gotham Racing per Xbox.

Il primo gioco Forza Horizon è stato pubblicato nel 2012 per Xbox 360, mentre il quinto capitolo della serie è stato pubblicato lo scorso anno.

Durante l'evento Xbox & Bethesda Showcase è stato mostrato anche Forza Motorsport.

Fonte: IGN