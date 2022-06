Forza Motorsport: funziona il 4k a 60fps con il ray tracing attivo su Xbox Series X?

Dopo 5 anni dall’ultima uscita della serie, riceviamo finalmente informazioni concrete riguardanti il nuovo capitolo di Forza Motorsport, in uscita per il 2023. Anche se l’ottavo capitolo della saga perde il numero nel titolo, la presentazione in realtà aveva molto a che fare con i numeri stessi: Risoluzione 4k, 60 fps con ray tracing in tempo reale, raddoppiato il framerate mostrato nel teaser del 2020. Far girare i titoli con queste caratteristiche è roba da pc di alto livello, potrà essere possibile su Xbox Series X?

Per cercare di capirlo, i ragazzi di Digital Foundry hanno analizzato entrambi i trailer rilasciati che, come dichiarato da Microsoft sul suo blog, sono stati registrati sul pc ma testati in egual misura su Console con i medesimi risultati.

Analizzando le riprese si riescono a cogliere alcune ottimizzazioni che sgravano la GPU di alcuni pesi rendendo possibile il ray tracing in game mantenendo alta la qualità e la risoluzione delle immagini. I precedenti titoli di Forza Motorsport avevano come risoluzione nativa la 4x MSAA, ma il nuovo trailer mostra dei bordi con dell’aliasing non compatibile con il multi-sampling. Questo suggerisce che sia stata utilizzata una tecnologia di anti-aliasing un po' più cheap. Inoltre, il gioco non sembra puntare al 4k nativo, ma propone un conteggio di pixel a 1080p in alcune scene, e 4k in altre.

I ragazzi di digital foundry inoltre continuano ad approfondire il tema analizzando fino in fondo quanto da loro visualizzato, vi consigliamo quindi i leggere l’articolo originale su eurogamer.net per carpirne fino in fondo tutti i segreti.