Forza Motorsport 8 in un leak che svela dettagli su garage, hub e modalità foto

Secondo il noto leaker Idle Sloth, Forza Motorsport 8 dovrebbe presentare un "Mobile HQ Garage" che, fondamentalmente, sarà l'hub del nuovo capitolo del racing game.

All'interno di questo "garage mobile", i giocatori potranno contenere fino a cinque automobili e accedere alle diverse funzionalità del titolo.

Il leaker parla anche di uno spazio adibito alla personalizzazione delle auto e della presenza di una modalità foto, che permetterà ai giocatori di scattare fotografie ai propri bolidi.

Infine, questo nuovo hub servirà anche per scegliere gli eventi e le competizioni a cui parteciapare.

"Forza Motorsport sarà caratterizzato da un Mobile HQ Garage", scrive Idle Sloth su Twitter. "Qui potrete contenere fino a 5 auto almeno per ora. In quest'area c'è una modalità foto, un paint shop, un negozio per gli upgrade, ecc".

"Questo sarà l'hub dove troverete le gare e dove sceglierete le vostre auto".

(FYI) Forza Motorsport will feature a Mobile HQ Garage



• Where you can hold up to 5 cars at least in the preview



• In this area is a photo mode lighting area, a paint shop, upgrade shop, etc.



• This will be the hub where you'll find races, choose your cars and do everything https://t.co/8tCWRrT7Fw