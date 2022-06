Forza Motorsport 8 avrà il Ray Tracing in tempo reale ed il ciclo giorno-notte

Secondo il Forza Monthly Livestream, Forza MotorSport 8 avrà moltissime nuove feature, fra le quali il Ray Tracing in tempo reale ed una modalità carriera tutta nuova.

Per la precisione, l’informazione arriva dal Creative Director del gioco, Chris Esaki. Stando alle sue parole, il gioco avrà un intero ciclo Giorno e Notte, e moltissime situazioni meteo per tutti i circuiti. I circuiti stessi, nuovi o vecchi che siano, sono stati rifatti da zero, e tutti saranno potenziati dall’utilizzo del Ray Tracing.

Il Meteo determinerà il nostro stile di guida in quanto influirà la trazione, il grip delle gomme e molto altro. Le gomme stesse inoltre sono state rese più dinamiche, e ora sono inclusive di 8 punti di contatto, al contrario del gioco precedente ove c’era solo un punto di contatto.

Nella modalità multiplayer è stato inserito un intero weekend di corse con molteplici step da completare, come prove libere, qualifiche e gara finale

Tantissima carne al fuoco per questa nuova versione di uno dei migliori simulatori di guida al mondo, non vediamo l’ora di poterlo toccare con mano e testarlo, anche se per ora non abbiamo una data precisa di uscita se non un semplice “2023”.

Fonte: IGN.com