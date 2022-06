Forza Motorsport 8 uscirà nella primavera 2023? Per un rumor il 2022 di Xbox si fa sempre più 'vuoto'

Il prossimo 12 Giugno ci sarà il tanto atteso evento targato Xbox e Bethesda in cui verranno mostrati alcuni dei titoli più attesi nel panorama videoludico, come ad esempio Starfield. Fra questi titoli, purtroppo, non ci saranno novità su Forza Motorsport 8, agognatissimo titolo di guida degli sviluppatori di Turn 10.

Nonostante alcune vecchie dicerie affermavano che il gioco sarebbe stato rilasciato il prossimo autunno, l’utente di Twitter Tom Henderson ha dichiarato che in realtà, stando agli ultimi leak provenienti da Steam, durante il prossimo Showcase sarà mostrata l’espansione dedicata alle Hot Wheels di Forza Horizon 5.

Nello stesso Tweet l’utente afferma di aver “udito che il prossimo Forza Motorsport 8 sarà rilasciato la primavera prossima”.

Quindi il piano di Microsoft è abbastanza evidente: coprire la falla dell’assenza di titoli di guida nuovi nel prossimo autunno rilasciando in quel periodo l’espansione di Forza Horizon 5, per poi buttarsi a capofitto l’anno prossimo nei preparativi della release di Forza MotorSport 8.

Fonte: GamingBolt.com