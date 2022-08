Friends Vs Friends è un coloratissimo e inaspettato mix di FPS e card game nel suo primo trailer gameplay

La premiere della Gamescom di Friends Vs. Friends si è aperta con un filmato in cui degli amici animali acquistano carte magiche da un sito losco e scatenano il caos mentre si uccidono a vicenda con carte magiche e pistole.

Il gioco in sé offre modalità 1v1 e 2v2, con armi, poteri e de-buff applicati dal mazzo di carte. Man mano che si gioca, il personaggio sale di livello, si ottengono nuove carte e si migliorano quelle che già si possiedono. È possibile cambiare il proprio mazzo tra una partita e l'altra. Con il tempo si scopriranno nuovi personaggi e nuove strategie. Al momento, è difficile farsi un'idea delle abilità di ogni personaggio avendo a disposizione solo il filmato pubblicato alla Gamescom.

Le carte mostrate nel trailer e in altri materiali di marketing includono Ninja Log, che evita il prossimo attacco del nemico, e Vampire Bullets, che fa sì che ogni colpo guarisca un po' di salute. L'idea è quella di combinare il ritmo frenetico di uno sparatutto in cooperativa locale con un gioco di carte tattico.

Il gioco è dotato di multiplayer locale e online e promette partite veloci. La pagina Steam assicura inoltre che il gioco non utilizzerà mai microtransazioni per la progressione. È possibile mettere il titolo in wishlist su Steam già da ora. Non sono state annunciate informazioni su altre piattaforme oltre al PC.

Oltre a numerosi titoli, alla Gamescom c'è stato spazio anche per la presentazione del nuovo DualSense Edge per PS5.

Fonte: Gamespot.